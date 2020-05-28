Орловский гаишник помог другу получить права и поплатился

28.5.2020 | 9:15 Новости, Происшествия

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Мужчину заподозрили в получении взятки.

СКР по Орловской области возбудил уголовное дело на подполковника полиции из Урицкого района. По версии следствия, тот за взятку обещал помочь другу с правами.

Начальника отдела УГИБДД по Урицкому району Сергея Шульдешова задержали с поличным сотрудники УФСБ.

— По версии следствия, 27 мая 2020 года подозреваемый, находясь на 55 км. автодороги Р120 Орел-Брянск-Смоленск, незаконно получил от ранее знакомого жителя поселка Хотынец Орловской области денежные средства в размере 70 тысяч рублей за оказание содействия в оформлении и выдачи водительского удостоверения, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Дело возбудили по статье о покушении на мошенничество с использованием служебного положения, к тому же в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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