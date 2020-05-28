Орловского депутата наградили церковной медалью

28.5.2020 | 15:55 Новости, Общество

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Митрополит отметил вклад народного избранника в восстановление церквей.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон наградил зампредседателя областного Совета Сергея Потемкина медалью Преподобного Священномученика Кукши. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания. Потемкин получил награду за благотворительность, участие в восстановлении храмов и укреплении духовности.

— В частности, Сергей Потемкин оказал серьезную помощь в строительстве храма Святителя Николая в деревне Лукьянчиково Урицкого района, — пояснили в пресс-службе облсовета. — Религиозный объект был построен по инициативе предпринимательского сообщества района и при поддержке жителей менее чем за год.

Для Потемкина это не первая церковная награда. Он отмечен благодарственным письмом и орденом РПЦ за активное участие в восстановлении Свято-Преображенского собора в Болхове.

ИА «Орелград»

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