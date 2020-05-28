В Орле начали сносить «карточный домик»

28.5.2020 | 13:11 Видео, Новости, Общество

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Здание огородили, на месте дежурит полиция

Друзья! Спешу поделиться замечательной новостью. Начали сносить дом по набережной Дубровинского, 68.

Gepostet von Василий Новиков am Donnerstag, 28. Mai 2020

В Орле начали сносить дом №68 на набережной Дубровинского, известный как «карточный домик». Об этом сообщил мэр города Василий Новиков, прикрепив видеозапись работ.

На ней видно, как спецтехника ломает стены и перекрытия. Здание огородили, на месте дежурит полиция, сообщила «Орловская городская газета».

Орловцы в соцсетях искренне радуются началу работ: «Наконец-то этот позор уберут».

Дом на набережной Дубровинского рухнул в конце августа 2017 года. За несколько дней до этого здание расселили. Долгое время оно буквально «складывалось» вниз, за что и получило свое прозвище. Власти почти 3 года не могли решить вопрос с расселением из-за спора с собственниками.

Контракт на снос «карточного домика» получила компания «Денсим». Она предложила за свои услуги почти 4 млн рублей.

ИА «Орелград»

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