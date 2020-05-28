В Орле начали сносить «карточный домик»

Здание огородили, на месте дежурит полиция

Друзья! Спешу поделиться замечательной новостью. Начали сносить дом по набережной Дубровинского, 68. Gepostet von Василий Новиков am Donnerstag, 28. Mai 2020

В Орле начали сносить дом №68 на набережной Дубровинского, известный как «карточный домик». Об этом сообщил мэр города Василий Новиков, прикрепив видеозапись работ.

На ней видно, как спецтехника ломает стены и перекрытия. Здание огородили, на месте дежурит полиция, сообщила «Орловская городская газета».

Орловцы в соцсетях искренне радуются началу работ: «Наконец-то этот позор уберут».

Дом на набережной Дубровинского рухнул в конце августа 2017 года. За несколько дней до этого здание расселили. Долгое время оно буквально «складывалось» вниз, за что и получило свое прозвище. Власти почти 3 года не могли решить вопрос с расселением из-за спора с собственниками.

Контракт на снос «карточного домика» получила компания «Денсим». Она предложила за свои услуги почти 4 млн рублей.

ИА «Орелград»