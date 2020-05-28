В Орле начались последние звонки онлайн

28.5.2020 | 14:07 Новости

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Из-за коронавируса впервые в истории школьники слушают последние звонки из дома.

Сегодня для орловских школьников начали звенеть последние звонки. Из-за пандемии коронавируса они проходят в онлайн-формате.

28 и 29 мая выпускникам покажут клипы и ролики из школьной жизни. С экранов гаджетов прозвучат слова напутствия от педагогов и родителей.

Поздравляют выпускников и главы города. Так, сити-менеджер Орла Александр Муромский выразил сожаления, что «приходится поздравлять ребят в формате онлайн и для них не будет традиционной линейки во дворе родной школы». Но пожелал, чтобы никакие обстоятельства не омрачили школьникам, педагогам и их родителям этот важный день.

В 2020 году учебу в 43 школах, лицеях и гимназиях Орла завершат 3089 девятиклассников и 1600 одиннадцатиклассников, рассказали в мэрии.

Gepostet von Александр Муромский am Donnerstag, 28. Mai 2020

ИА «Орелград»

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