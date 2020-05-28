В Орле отдали под суд двух таджиков-драгдилеров

28.5.2020 | 16:30 Новости, Происшествия

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Они хотели продать почти 1 килограмм наркотиков.

В Орле под суд отправили двух граждан Таджикистана. Они и еще несколько сообщников пытались продать через интернет героин и синтетические наркотики. Но их преступный замысел пресекли силовики. В общей сложности у подозреваемых изъяли почти килограмм запрещенных веществ.

По версии следствия, обвиняемые попытались  бесконтактно сбыть 499 пакетов с героином и синтетическим наркотиком. Общая масса изъятого — почти 953 грамма. Помешали «бизнесу» сотрудники УФСБ России по Орловской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное  дело направлено  в Северный суд Орла.  Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении остальных членов группы выделены в отдельное производство.

ИА «Орелград»

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