В Орле отдали под суд двух таджиков-драгдилеров

Они хотели продать почти 1 килограмм наркотиков.

В Орле под суд отправили двух граждан Таджикистана. Они и еще несколько сообщников пытались продать через интернет героин и синтетические наркотики. Но их преступный замысел пресекли силовики. В общей сложности у подозреваемых изъяли почти килограмм запрещенных веществ.

По версии следствия, обвиняемые попытались бесконтактно сбыть 499 пакетов с героином и синтетическим наркотиком. Общая масса изъятого — почти 953 грамма. Помешали «бизнесу» сотрудники УФСБ России по Орловской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Северный суд Орла. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении остальных членов группы выделены в отдельное производство.

ИА «Орелград»