В Орле при пожаре в хрущевке спасли шесть человек

28.5.2020 | 9:39 Новости, Происшествия

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Погибших нет

В Орле 27 мая горел пятиэтажный дом на улице Игнатова, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 10.09. Прибывшие пожарные сформировали два звена газодымозащитников, чтобы найти очаг и спасти людей.

«Из подъезда были эвакуированы двенадцать человек. Ещё шесть человек, в том числе трое детей были спасены с использованием средств защиты органов дыхания. В результате пожара в подвальном помещении между двумя подъездами выгорел мусор», — указано в сводке.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

ИА «Орелград»

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