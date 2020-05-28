В Орловской области растет смертность от коронавируса

Показатель смертности на Орловщине самый высокий в Черноземье, но ниже общероссийского.

За последнюю неделю вырос показатель смертности от коронавируса в Орловской области. Согласно подсчетам экспертов Информационного центра по коронавирусу (ИЦК), в Орловской области 0,86% случаев заболевания привели к летальному исходу. Неделей раньше этот показатель составлял 0,61%.

— Это самый высокий показатель среди регионов Черноземья, но равен среднему по ЦФО (0,87%) и ниже среднего по России (1,09%), — рассказали эксперты ИЦК.

Самый низкий уровень смертности от коронавируса в Черноземье зафиксирован в Тамбовской области (0,25%). Наибольший показатель — в Смоленской (1,5%) и Тверской (1,49%) областях. Самая низкая смертность от COVID-19 в ЦФО — в Рязанской области (0,21).

В ИЦК напоминают, что в Орловской области почти половина (49%) заразившихся коронавирусом до сих пор остаются под наблюдением медиков.

Как уже писал «Орелград», по состоянию на утро 28 мая число случаев коронавируса в Орловской области достигло 2082 (+ 59 за сутки). Количество погибших достигло 18. С начала пандемии выздоровели 1046 человек (+47 за день).

ИА «Орелград»