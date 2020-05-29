Альтернативный способ оплаты проезда введут под Орлом

Жителям Ливен позволят оплачивать проезд безналичным способом

Как сообщает администрация города Ливны, новшество начнет действовать с 15 июня 2020 года. Райцентр пошел по пути областной столицы и решил внедрить у себя еще один способ оплаты. Горожане смогут оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом. Причем альтернативный вариант кажется более выгодным.

Власти райцентра определили, что при наличном расчете стоимость проезда будет составлять 19 рублей за одну поездку и столько же – за одно место для багажа. Цена билета при безналичной оплате составит 17 рублей. Платить ливенцы будут, как и прежде: водителю при входе в автобус.

Кстати, местные власти предложили им несколько способов безналичной оплаты. Так, помимо Единой транспортной карты (ЕТК) можно будет использовать банковскую бесконтактную карту. При этом ЕТК будет действовать только на территории города, а продавать ее в Ливнах начнут уже с 1 июня.

Власти также отмечают, что при соприкасании карты с терминалом 17 рублей будут списываться автоматически, то есть водителю не нужно будет отвлекаться и вводить сумму проезда на терминале.

ИА «Орелград»