Альтернативный способ оплаты проезда введут под Орлом

29.5.2020 | 9:00 Новости, Общество

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Жителям Ливен позволят оплачивать проезд безналичным способом

Фото orel-transport.ru

Как сообщает администрация города Ливны, новшество начнет действовать с 15 июня 2020 года. Райцентр пошел по пути областной столицы и решил внедрить у себя еще один способ оплаты. Горожане смогут оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом. Причем альтернативный вариант кажется более выгодным.

Власти райцентра определили, что при наличном расчете стоимость проезда будет составлять 19 рублей за одну поездку и столько же – за одно место для багажа. Цена билета при безналичной оплате составит 17 рублей. Платить ливенцы будут, как и прежде: водителю при входе в автобус.

Кстати, местные власти предложили им несколько способов безналичной оплаты. Так, помимо Единой транспортной карты (ЕТК) можно будет использовать банковскую бесконтактную карту. При этом ЕТК будет действовать только на территории города, а продавать ее в Ливнах начнут уже с 1 июня.

Власти также отмечают, что при соприкасании карты с терминалом 17 рублей будут списываться автоматически, то есть водителю не нужно будет отвлекаться и вводить сумму проезда на терминале.

ИА «Орелград»

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