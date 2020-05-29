Безработные орловцы массово рванули в нацпроект

29.5.2020 | 15:33 Новости, Экономика

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Количество дистанционных учеников в регионе выросло вдвое.

Как сообщает управление труда и занятости со ссылкой на данные региональных центров занятости, в Орловской области начало стремительно расти число участников нацпроекта «Демография». Только за последние две недели их количество выросло в 2 раза.

Речь идет о гражданах, которые за бюджетный счет проходят дистанционное обучение в рамках указанного нацпроекта. Согласно приведенной статистике, с начала года на обучение было направлено более 140 граждан. В настоящий момент за виртуальными партами сидят более 60 орловцев — 18 женщин, воспитывающих детей-дошколят, и 45 представителей категории 50+. Они получают стипендию от государства.

«Дистанционная форма обучения была опробована службой занятости еще в прошлом году, — такой комментарий дала Наталья Хомякова, возглавляющая отдел в управлении труда и занятости. — Тогда в рамках нацпроекта «Демография» дистанционно обучились 198 граждан предпенсионного возраста».

По ее словам, найти работу после такого обучение удалось 96 процентам выпускников. Сейчас участников нацпроекта обучают различным специальностям. Среди них в управлении отметили такие направления, как кадровое делопроизводство, государственное и муниципальное управление, социальная работа и бухгалтерские программы.

«Согласно плану в текущем году на профобучение в рамках нацпроекта должно быть направлено не менее 223 человек из категории старшего поколения и 180 женщин, воспитывающих детей до 7 лет», — добавили в управлении труда и занятости.

ИА «Орелград»

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