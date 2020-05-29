Число жертв коронавируса на Орловщине достигло 24. Заболели 2147 человек

29.5.2020 | 10:26 Новости, Общество

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За последние сутки зафиксирован рекордный прирост смертности

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 24, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки скончались сразу 6 человек — это рекордный прирост за все время пандемии.

Общее число случаев COVID-19 в Орловской области достигло 2147, за сутки прибавилось 65 заболевших. Количество победивших вирус орловцев выросло до 1094 (+48).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 387 623 случаев коронавируса, за сутки медики подтвердили диагноз еще у 8572 человек (+2,3%). С начала пандемии выздоровели 159 257 россиян, 4374 скончались.

ИА «Орелград»

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