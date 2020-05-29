Денису Блохину предъявили окончательное обвинение

29.5.2020 | 18:57 Важное, Новости, Политика

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Уголовное дело члена правительства ушло из СК в прокуратуру

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела члена правительства Орловской области Дениса Блохина. Ему предъявили окончательное обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Сумма ущерба, нанесенного Блохиным, оценивается в 33 млн рублей.

По версии следствия, Блохин во главе «Орелгосзаказчика» в декабре 2015 года подписал документы, «содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ». При этом чиновник якобы достоверно знал, что «МосОблСтрой» некачественно отремонтировал стадион им. Ленина.

Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, то дело уйдет в суд.

Напомним, Блохин продолжает работу в правительстве Орловской области, несмотря на подозрение. В какой-то момент он даже был исполняющим обязанности губернатора.

ИА «Орелград»

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