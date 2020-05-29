Доходы главных орловских аудиторов выросли

Сотрудники областной КСП отчитались о своем заработке.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала на официальном сайте сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих сотрудников за 2019 год. Так, председатель КСП Иван Левин задекларировал годовой доход в сумме 2,044 миллиона рублей. Он заработал примерно на 240 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

Как и в прошлогодней декларации, главный аудитор Орловской области указал в собственности легковой автомобиль Ниссан X-TRAIL, квартиру площадью 37,3 квадратных метра и долю в квартире площадью 47,4 квадрата. Все это жилье, судя по отчету, находится в России. Супруга главы КСП за год заработала 495,4 тысячи рублей – примерно на 70 тысяч больше, чем в 2018-м.

Свою декларацию представил и заместитель председателя КСП Михаил Верижников. Его доход вырос с 1,29 миллиона рублей в 2018 году до 2,008 миллиона в 2019-м. Жена замглавы КСП заработала в прошлом году 816,7 тысячи рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее.

Немного изменилось имущественное положение. Так, Михаил Верижников указал в собственности легковой автомобиль «Рено Аркана», в то время как год назад в декларации был указан автомобиль «Форд Мондео». Жилья в собственности у замглавы КСП нет, но он владеет земельным участком и двумя гаражами.

В пользовании у него находится квартира площадью 123,5 квадратных метра, которой, судя по отчету, владеет его супруга. В собственности у нее также имеются два земельных участка, два жилых дома площадью 22 и 334 квадратных метра и два нежилых помещения площадью примерно 140 квадратных метров каждое.

ИА «Орелград»