Орловец обчистил закрытую на карантин парикмахерскую

Ночное приключение завершилось для него судебным штрафом.

Ливенский районный суд с участием помощника Ливенского межрайонного прокурора рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, кстати, отца двух малолетних детей. Его обвинили в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением в помещение.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено 13 апреля 2020 года, когда в Орловской области уже действовал запрет на работу предприятий по оказанию различных услуг, включая парикмахерские. Около часа ночи мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взломал входную дверь местной парикмахерской, закрытой на карантин.

Оттуда он украл все, что смог унести, в том числе два фена для сушки волос, несколько наборов профессиональных ножниц, монитор и даже пеньюар для стрижки. Общая стоимость похищенного имущества превысила 11 тысяч рублей. Впрочем, воришке повезло.

В суде следователь подала ходатайство о прекращении в отношении подсудимого уголовного дела. Обоснованием стало то, что обвиняемый преступление совершил впервые. Суд удовлетворил ходатайство и назначил ливенцу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»