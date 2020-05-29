Орловские власти «выписали» медиков из Москвы

В регионе не хватает собственных кадров для новых «коронавирусных» коек.

В Орловской области не хватает медиков для работы в новых «коронавирусных» отделениях. Местные власти попросили помощи у Москвы. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Иван Залогин в прямом эфире на телеканале «Первый областной».

По его словам, на перспективу власти Орловской области поставили задачу создать в регионе 1500 специализированных коек. Сотрудников, которые будут работать с зараженными коронавирусом пациентами в новых отделениях, в регионе в необходимом количестве нет.

Залогин рассказал, что Орловская область подала заявку на привлечение медиков из Москвы. Глава департамента напомнил, что по поручению президента Владимира Путина мэр столицы Сергей Собянин будет отправлять высвободившихся медиков на помощь в другие регионы страны.

Наличие персонала, который будет обслуживать «коронавирсуные» койки – главное требование для их введения, уточнил Залогин. Без достаточного количества свободных специализированных коек регион не сможет перейти на следующий этап снятия ограничений из-за пандемии COVID-19.

Ранее в соцсетях губернатор Андрей Клычков рассказал, что уже к 1 июня планируют завершить все работы по переоборудованию нового корпуса в больнице им.Боткина в Орле на 232 койки. Клычков рассказал, что каждую смену здесь будут работать по 50 сотрудников.

ИА «Орелград»