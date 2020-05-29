Под Орлом подросток облил девочку щелочью

Мама в суде потребовала компенсацию за ожог своего ребенка.

Иск о возмещении компенсации морального ущерба в связи с причинением вреда жизни и здоровью девочки был рассмотрен судом Залегощенского района. Его подала местная жительница, мама пострадавшей. Истица потребовала компенсацию в сумме 500 тысяч рублей.

Как пояснила пресс-служба суда, из иска следует, что несовершеннолетний бросил пластмассовую бутылку со щелочной смесью с надписью «Крот» под ноги девочки. В результате она получила ожог левой голени.

Девочка пришлось пройти лечение в больнице. Ей был поставлен диагноз: «химический ожог (щелочью) левой голени III степени 0,25% поверхности тела». Ребенок перенес операцию.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы указанное телесное повреждение оценивается как причинившее средней тяжести вред здоровью, — говорится в сообщении суда. — Ребенок до настоящего времени испытывает физические и нравственные страдания».

Представители мальчика, швырнувшего бутылку с щелочью, исковые требования посчитали завышенными. При этом они не оспаривали, что вред здоровью девочки был причинен по вине несовершеннолетнего.

С учетом позиции прокурора, выступившего в ходе процесса, суд частично удовлетворил исковые требования, снизив размер компенсации до 250 тысяч рублей. Впрочем, обе стороны имеют право обжаловать это решение. Возможно, история получит продолжение.

ИА «Орелград»