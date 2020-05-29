В микрорайоне «Болховский» машина сбила девочку

29.5.2020 | 10:44 Новости, Происшествия

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Ребенок переходил дорогу между домами.

28 мая в микрорайоне «Болховский» деревни Жилина Орловского района машина сбила ребенка. По информации УГИБДД, авария произошла около 11.15.

19-летний водитель «Ниссана» ехал по межквартальному проезду со стороны улицы Естина в сторону улицы Графа Киселева. Возле дома № 9 по Графа Киселева он наехал на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали в детскую областную больницу.

В группе «Болховского» микрорайона в ВКонтакте разместили фото, на которых видно, что девочка выходит на дорогу из-за припаркованной у тротуара машины. Похоже, она гуляла одна.

Фото группы»Болховец»/ВКонтакте

ИА «Орелград»

 

 

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