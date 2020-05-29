В Орле с 3 июня откроют парикмахерские

И разрешат работать ряду других предприятий из сферы услуг

В Орловской области с 3 июня могут открыть парикмахерские, сообщил вечером в пятницу губернатор Андрей Клычков.

По его словам, со среды заработает сфера услуг, кроме массажных салонов, бассейнов, фитнес-центров, саун, бань и соляриев. С этого же момента можно будет проводить спортивные мероприятия без зрителей, а музеи и библиотеки запустятся без обслуживания посетителей.

Клычков объявил, что все организации, которые хотят начать работать с 3 июня, должны уведомить об этом правительство Орловской области. Тех, кто этого не сделает, оштрафуют и закроют.

Торговые центры, в том числе «Гринн», в список снятия ограничений не попадают. Их откроют на следующем этапе, подчеркнул Клычков. Он заявил, что это произойдёт не раньше, чем через неделю, то есть 10 июня.

Ранее губернатор продлил режим ограничений до 14 июня.

ИА «Орелград»