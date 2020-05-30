Феромонные ловушки появились в Орловской области

В регионе стартовал ежегодный феромонный мониторинг.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям объявило о старте ежегодного феромонного мониторинга. В его рамках на территории указанных регионов будут размещены многочисленные ловушки для ловли насекомых. Последних будут завлекать феромонами — биологически активными веществами, выделяемыми насекомыми для привлечения особей своего вида.

«Феромонные ловушки абсолютно безвредны для человека и окружающей среды и позволяют в короткие сроки и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными видами насекомых-вредителей, предотвращать их распространение, а также успешно бороться с ними», — заверили в ТУ Россельхознадзора.

Основная цель мониторинга – своевременное выявление вредителей. Если такое насекомое попадется в ловушку, то незамедлительно будут приняты меры по борьбе с этим видом. В последние годы так называемые карантинные вредители проникают в РФ из других стран. Из-за них страдает не только урожай сельхозкультур, но и местные леса.

«Применение феромонных ловушек — это надежный и эффективный способ обнаружения очагов карантинных вредителей, даже при низкой численности популяции, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Достаточно одной ловушки, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до 5 км».

В текущем году в Орловской области мониторинг не ограничится сельхозугодьями, а коснется всех «объектов высокого фитосанитарного риска» и продлится до конца лета. В целом на территории двух регионов планируется установить 3090 феромонных ловушек на восточную плодожорку, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукурузного жука и других вредителей.

ИА «Орелград»