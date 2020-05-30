«Горячие линии» ЕГЭ открыли в Орловской области

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В Орловской области для участников ЕГЭ-2020 и их родителей организована работа телефонных «горячих линий». Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО). В этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции обычный график проведения ЕГЭ был нарушен. Сроки неоднократно переносились.

Только на днях было принято решение, что «ЕГЭ на территории России и за ее пределами пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов».

Работу «горячих линий» организовал областной департамент образования. Звонить можно по следующим номерам: (4862) 59-85-18, 43-25-96, 8-910-269-05-95 и 8-920-813-73-55. На данный момент известно, что основной период ЕГЭ должен пройти с 3 по 25 июля 2020 года. Дополнительный период: с 3 по 8 августа 2020 года.

ОРЦОКО также сообщает о проекте приказа об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году, опубликованном Министерством просвещения. Согласно ему, ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ.

Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только для использования их результатов при приеме на обучение в вузы. Обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут.

«Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи учебных предметов, указанных в ранее поданных заявлениях, — сообщили в ОРЦОКО. — Для изменения перечня экзаменов необходимо не позднее, чем за две недели до начала основного периода ЕГЭ, подать соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) своего региона. Напоминаем, что, в соответствии с действующим порядком проведения ЕГЭ, решение об изменении перечня ранее выбранных предметов принимается ГЭК при наличии уважительных причин».

ИА «Орелград»