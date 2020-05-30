Клещи могут оставить орловцев в самоизоляции

Роспотребнадзор предупредил о риске распространения новых инфекций.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области напомнило жителям региона о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Впрочем, теперь это связано не только с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Специалисты напоминают о риске распространения инфекций, передающихся с укусом клещей.

Холодный май пока не способствуют широкому распространению этих членистоногих. Свою роль сыграла и самоизоляция. В результате на сегодняшний день количество орловцев, официально пострадавших от укусов клещей, оказалось ниже прошлогоднего уровня более чем на 31 процент.

Согласно статистике Роспотребнадзора, случаи нападения клещей на людей были зафиксированы в 17 муниципальных образованиях Орловской области. К медикам за помощью обратилось 332 пострадавших, среди которых есть 177 детей. Заболеваний, передающихся клещами, на территориях области на данный момент не зарегистрировано.

Однако риск заражения существует. Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 332 клеща, которые были сняты с людей. Практически каждый пятый из них оказался инфицирован возбудителями боррелиоза – болезни, которой может заразиться человек.

В связи с этим управление Роспотребнадзора призвало орловцев соблюдать правила поведения на опасной территории: носить специальную защитную одежду, а также применять акарицидные и акарицидно-реппелентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения.

Эксперты напоминают, что клещи являются переносчиками целого опасных инфекционных заболеваний, в том числе клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза и Крымской геморрагической лихорадки.

ИА «Орелград»