Под Орлом закрыли дело автоледи, протаранившей мотоцикл

30.5.2020 | 18:33 Новости, Происшествия

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Женщина предстала перед судом, но отделалась небольшим штрафом.

Ливенский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела, которое было возбуждено в отношении автоледи. Ранее органы предварительного следствия обвинили ее в совершении ДТП, в результате которого серьезные травмы получил мотоциклист.

Авария произошла в Ливнах в августе прошлого года. Женщина сидела за рулем исправного автомобиля. На регулируемом перекрестке она повернула налево. Ее автомобиль столкнулся с мотоциклом, который двигался по встречной полосе движения.

Мотоциклист получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжелые. К счастью, он выжил и даже заявил, что претензий к женщине не имеет. Следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое было удовлетворено. Суд обязал автоледи выплатить в доход государства 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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