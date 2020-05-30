Под Орлом закрыли дело автоледи, протаранившей мотоцикл

Женщина предстала перед судом, но отделалась небольшим штрафом.

Ливенский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела, которое было возбуждено в отношении автоледи. Ранее органы предварительного следствия обвинили ее в совершении ДТП, в результате которого серьезные травмы получил мотоциклист.

Авария произошла в Ливнах в августе прошлого года. Женщина сидела за рулем исправного автомобиля. На регулируемом перекрестке она повернула налево. Ее автомобиль столкнулся с мотоциклом, который двигался по встречной полосе движения.

Мотоциклист получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжелые. К счастью, он выжил и даже заявил, что претензий к женщине не имеет. Следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое было удовлетворено. Суд обязал автоледи выплатить в доход государства 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»