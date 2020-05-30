Под Орлом женщина схватилась с продавцом из-за алкоголя

Жительница Урицкого района предстала перед судом за плохое поведение.

Как сообщает Урицкий районный суд, уголовное дело было возбуждено в отношении местной жительницы. Ее обвинили в открытом хищении алкогольной продукции из магазина, то есть, с точки зрения закона, она совершила грабеж. Ее действия были соответственно квалифицированы по ч.2 ст.161 УК РФ. Словом, это был грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

«Как следует из приговора, жительница Урицкого района в январе 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в торговом зале магазина, похитила алкогольную продукцию, оплатить товар отказалась, оказав сопротивление продавцу», — говорится в сообщении районного суда.

Впрочем, свою вину она признала и раскаялась в содеянном. Отягчающим вину обстоятельством было признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок, в течение которого примерным поведением она должна доказать свое исправление, составит 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»