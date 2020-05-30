У орловца изъяли патроны к пистолету-пулемету

Суд в Ливнах вынес приговор «оружейнику».

Ливенский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов. На скамье подсудимых оказался местный житель. У него имеется охотничье ружье, причем оно оформлено в соответствии с законом. Однако у правоохранителей все равно возникли к нему претензии.

Дело в том, что у ливенца полиция нашла и изъяла 18 патронов. Сам он пояснил, что приобрел их в 2018 году у некоего неизвестного лица. Кстати, в отношении продавца тоже возбуждено уголовное дело. Патроны были отправлены на экспертизу. Согласно заключению, они являются изготовленными промышленным способом пистолетными патронами, пригодными для стрельбы из автоматического пистолета и пистолета-пулемета.

Иными словами, эти патроны относятся к категории боеприпасов, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. Несмотря на то, что ливенец хранил их дома в металлическом сейфе, как по закону и положено хранить оружие, мужчина предстал перед судом.

Его признали виновным и приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год. В течение этого времени осужденному запрещено изменять место жительства и выезжать за пределы района без согласия специализированного государственного надзорного органа.

ИА «Орелград»