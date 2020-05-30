В Орле назвали условия предоставления налоговой льготы

Налоговики объяснили, кто и когда может претендовать на льготу.

Управление ФНС России по Орловской области разъяснило принципы действия регионального закона, принятого на сессии облсовета народных депутатов. Он предусматривает снижение ставки налога на имущество организаций для малого и среднего бизнеса. Однако имеется ряд требований и условий.

Прежде всего, данная мера поддержки предназначена для отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Ставка налога для них в период с 1 января по 31 декабря 2020 года составит 1,6 процента от среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения.

«Кроме того, для арендодателей, занятых в сферах розничной торговли и операций с недвижимым имуществом, которые заключили с арендатором дополнительный договор о снижении размеров арендной платы, предусмотрено уменьшение налога на сумму совокупного снижения арендных платежей, но не более чем на 15 процентов от начисленной суммы налога за 2020 год», — пояснили в УФНС.

В ведомстве подчеркнули, что эта льгота предоставляется при соблюдении нескольких условий, помимо признания организации или ИП пострадавшими от коронавируса.

Так, дополнительное соглашение к договору аренды о снижении размера арендной платы должно быть заключено после 19 марта 2020 года. Арендуемые здания и помещения должны официально находиться в собственности арендодателя.

Кроме того, арендаторы должны отвечать требованиям постановления, утвержденного в апреле правительством страны. Оно предусматривает предоставление отсрочки по внесению арендной платы.

ИА «Орелград»