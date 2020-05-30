В Орле всего за месяц ИПП рухнул на 6 процентов

Апрельские ограничения болезненно отразились на промышленном секторе.

В Орловской области в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства (ИПП) составил 101,4 процента. Об этом сообщает Орелстат. Объем промышленного производства по сравнению с апрелем 2019 года снизился на 2,3 процента, а по сравнению с мартом текущего года — на 6,2 процента.

Орелстат объясняет это приостановкой деятельности ряда предприятий в связи с принятыми мерами по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Кроме того, в апреле заметно сократился спрос со стороны потребителей на целый ряд товаров и услуг.

«По итогам 4-х месяцев позитивную динамику сохранили обрабатывающий и сырьевой секторы (индексы производства сложились на уровне 106,2 и 108,2 процента соответственно), — говорится в сообщении Орелстата. – Спад зафиксирован по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов (85,5 и 78,7 процента соответственно)».

Ключевое влияние на формирование ИПП по традиции оказали предприятия сферы обрабатывающих производств и обеспечения электрической энергией, газом и паром.

«Треть объема производства обрабатывающего сектора приходилась на долю предприятий, выпускающих пищевые продукты, где индекс производства достиг 118,5 процента, — подсчитали в Орелстате. — Следующий по значимости после производства пищевых продуктов — сектор прочей неметаллической минеральной продукции, в котором, не достигнув уровня прошлого года, индекс производства составил 91,5 процента».

ИА «Орелград»