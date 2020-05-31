В Орле мэрия велела убрать снег и сосульки

Мэрия озаботилась предупреждением чрезвычайных ситуаций.

Администрация Орла издала постановление о предупреждении возможных чрезвычайных ситуаций в отопительном сезоне 2020-2021 годов на территории города. Так, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовано предусмотреть необходимый объем финансовых и материально-технических средств, предназначенных для ликвидации ЧС.

Кроме того, их обязали «принимать своевременные меры по очистке крыш, большепролетных конструкций, балконов и козырьков эксплуатируемых, обслуживаемых зданий от скопления снега, наледи и снежных навесов». При этом следует назначить ответственных за проведение этих работ и предусмотреть ограждение опасных зон.

До 12 сентября в городе должны пройти штабные тренировки аварийных бригад, которым предстоит отработать порядок действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Также мэрия предписала организовать и обеспечить экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по вопросам подготовки объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному периоду.

Курировать все процессы будет МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Кроме того, в городе постоянно будет работать комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ИА «Орелград»