Борьбу с кризисом в отдельно взятом районе под Орлом проверят силовики

В плохой поддержке предпринимателей в период пандемии главу Должанского района ранее обвинили казаки и профсоюзы.

Прокуратура Орловской области и региональный СК объявили о проверках в Должанском районе по сообщениям СМИ. Как уже писал «Орелград», этот район якобы остался единственным на всю область, где местные власти не приняли нужные законы для поддержки бизнеса и населения.

— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка полноте реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере поддержки предпринимателей в условиях введения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также мер социальной поддержки населению. По ее результатам при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Глава СКР по Орловской области Анатолий Щуров также поручил проверить ситуацию в Должанском районе.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, в том числе достоверность озвученной информации, — объяснили в пресс-службе СК.

Ранее главу Должанского района Владимира Марахина одновременно раскритиковали глава Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов и атаман орловского казачества Михаил Потуроев. По их словам, только на территории Должанского района не принято налоговых послаблений и иных мер поддержки, которые ввели в других муниципальных образованиях.

ИА «Орелград»