Орловцам рассказали о сроках рассмотрения заявлений на кредитные каникулы

1.6.2020 | 14:03 Новости, Общество

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Определиться с решением банки должны меньше, чем за неделю.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны рассматривать заявления на кредитные каникулы в течение 5 дней. Такую рекомендацию организациям дал Центробанк.

— При этом в случае положительного решения банкам и МФО рекомендовано изменять условия кредитного договора с даты обращения заемщика и не начислять пени и штрафы за этот срок, — пояснили в Орловском отделении ЦБ.

Регулятор напоминает, что банк не может отказать в кредитных каникулах без объяснения причин. О каждом отрицательном решении ЦБ рекомендует сообщить по телефону, электронной почте или иным способом связи, который предусмотрен кредитным договором.

По данным на 21 мая 941 жителей Орловской области направил в банки заявления о предоставлении каникул. Одобрено 598 заявок. Отсрочки по платежам оформили 484 заемщика.

3 апреля вступил в силу федеральный закон, который обязал кредитные организации предоставлять отсрочку по потребительским кредитам, кредитным картам и ипотеке гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса.

ИА «Орелград»

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