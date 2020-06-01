Орловцы проголосуют по поправкам в Конституцию 1 июля

На этот день назначат всероссийское голосование

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Дата была определена на заседании рабочей группы с участием президента Владимира Путина. Он рассказал, что была идея провести голосование 24 июня — в день парада Победы. Однако президент отверг эту инициативу, заявив, что не надо смешивать одно с другим.

Дату 1 июля предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она напомнила, что с 3 июля в России начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки располагаются в школах. Путин назвал дату «вполне подходящей».

В ближайшее время власти займутся подготовкой к плебисциту. ЦИК и Роспотребнадзор разработали совместные рекомендации, чтобы в регионах могли обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. Контакты граждан друг с другом постараются минимизировать. Здоровье россиян — это главный приоритет, сказала Памфилова.

Она добавила, что участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. Всех членов избирательной комиссии протестируют на коронавирус. Кроме того, планируется, что можно будет проголосовать не только 1 июля, но и в течении недели до итогового дня. Кроме того, россияне смогут отдать голос на дому и в мобильных участках. От голосования по почте власти решили отказаться.

При всем этом в России будет обеспечено «тотальное общественное наблюдение», пообещала Памфилова.

Одной из главных поправок в Конституцию является обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. Норму предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В случае принятия Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.

В основном законе страны также предложили закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики.

ИА «Орелград»