Орловские поликлиники начнут работать как раньше

Точная дата, когда медучреждения вернутся к плановой работе, пока неизвестна.

Медицинские учреждения в России возобновят плановую работу. Открыть поликлиники и больницы для пациентов распорядился президент Владимир Путин по итогам совещания о ситуации с коронавирусом.

На сайте Кремля появился список президентских поручений по итогам совещания от 22 мая. В частности, Путин поручил Минздраву обеспечить возобновление плановой работы медицинских организаций по оказанию первичной и специализированной медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной.

Минздрав при этом обязали обеспечить сохранение резерва коечного фонда, созданного для лечения зараженных коронавирусом COVID-19 в федеральных и региональных медорганизациях. Это сделано «на случай возобновления роста заболеваемости».

Отчитаться об исполнении поручений министр здравоохранения Михаил Мурашко должен к 20 июня.

Как уже писал «Орелград», с введением режима ограничений из-за пандемии коронавируса в Орловской области поликлиники и больницы приостановили плановый прием пациентов. Помощь оказывают только «экстренным» больным. Все силы медиков, в том числе сотрудников частных клиник и студентов старших курсов, бросили на борьбу с коронавирусом.

По состоянию на утро 1 июня в Орловской области число больных с коронавирусом достигло 2341 (+41 за сутки). Выздоровели 1156 человек. С начала пандемии умерли 25 орловцев.

ИА «Орелград»