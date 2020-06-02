Депутаты поздравили «непростые» орловские семьи

В День защиты детей облсовет традиционно поздравляет семьи, нуждающиеся в социальной поддержке.

Представители Орловского облсовета 1 июня, в День защиты детей поздравили семью Кашолкиных из Орла. По сложившейся традиции, в этот день депутаты всегда приходят с подарками в многодетные, неполные семьи, семьи с малым достатком.

Семья Кашолкиных сейчас живет на улице Тимирязева в Лужках. Четыре года назад родители Марии (9 лет) и Софьи (5 лет) погибли в автокатастрофе. Опекунами малышек стали их родные бабушка Ольга Ивановна и дедушка Николай Иванович, рассказали в пресс-службе заксобрания. Воспитанию детей в семье уделяют большое внимание — Мария на днях с отличием окончила 2 класс.

— В Орловской области, как и в других регионах страны, есть такие семьи, которым необходима дополнительная поддержка со стороны государства, общественности, — напомнил спикер облсовета Леонид Музалевский. — Дети — это наше богатство и счастье, будущее Орловщины и России. Наша святая обязанность сделать так, чтобы их детство было счастливым. И, конечно, мы должны поддержать детишек, чтобы они выросли счастливыми и понимали, что и государство и взрослые заботятся о них.

Марии и Софье депутаты подарили игрушки и наборы для творчества.

ИА «Орелград»