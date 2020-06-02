Начальника службы протокола для Клычкова нашли в Калининграде

2.6.2020 | 15:33 Новости, Общество

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О назначении Дмитрия Гаршина стало известно сегодня.

На сайте областной администрации обновилось имя начальника управления организационной работы и протокола. Теперь в этой должности трудится некто Дмитрий Гаршин.

По информации ИА «Орловские новости», Гаршин родом из Калининграда. Там же, напомним, родился губернатор Андрей Клычков. СМИ сообщает, что отец Дмитрия Гаршина — калининградский бизнесмен, компании которого занимаются оптовой торговлей машинами и оборудованием, а также строительством жилых и нежилых зданий. Отец Клычкова тоже занимается бизнесом в Калининграде.

Управление организационной работы и протокола курирует первый замгубернатора Вадим Соколов.

ИА «Орелград»

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