Орловцев позвали в хороводы онлайн

2.6.2020 | 9:44 Новости, Общество

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Традиционные народные гулянья на Троицу из-за коронавируса пройдут в непривычном формате.

Троицкие хороводы в Орловском полесье в этом году будут транслировать в социальных сетях. Мероприятие организует Орловский областной центр народного творчества совместно с управлением культуры и архивного дела обладминистрации. Дата проведения — со 2 по 8 июня.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, в эти дни на официальных страницах сообщества в соцсетях будут транслировать тематические программы. Дополнительная информация доступна по хэштегу #ТроицкиеХороводы2020, в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», You-tube и на сайтах: ООЦНТ.РФ, Орелонлайн.РФ.

Сообщается, что 2 июня цикл мероприятий откроет специальный проект Первого областного телеканала «XX Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье».

Уникальные фотографии из архивов народной фото-видеостудии Центра народного творчества напомнят о ярких моментах праздника на виртуальной фотовыставке «Троицкие хороводы в Орловском Полесье за 20 лет» 4 июня.

Совершить виртуальную прогулку по поляне села Льгов Хотынецкого района через интерактивную карту «Путь Впечатлений» и побывать на тематических площадках можно будет 5 июня. Также для зрителей проведут мастер-классы «Троицкий венок» и «Игра на ложках».

6 июня на выставке декоративно-прикладного искусства «Троицкий сувенир» участникам покажут интерьерных и игровых кукол, художественную керамику, деревянные резные изделия, авторские украшения из бисера, полимерной глины и натуральных камней.

В воскресенье, 7 июня для зрителей проведут прямую трансляцию праздничного богослужения.

Желающие смогут стать участниками проекта «Празднуем Троицу в народном костюме». Для этого необходимо сделать фото в народном костюме с головным убором и разместить ее в социальных сетях с хэштегом #ПразднуемТроицуВнародномКостюме.

8 июня зрителям презентуют информационно-просветительский проект «В старину бывало так…», в котором прозвучат традиционные покосные песни Орловской губернии, а также виртуальную выставку детского рисунка.

ИА «Орелград»

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