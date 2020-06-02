Орловские чиновники рассказали, на что они потратили 30 млрд рублей

Власти региона оценили реализацию госпрограмм.

Правительство Орловской области представило сводный отчет об исполнении собственных государственных программ. Из него следует, что из областного бюджета в 2019 году финансировалось 25 программ. Одна не финансировалась и не реализовывалась. Речь идет о программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области».

Реализация двух программ — «Энергоэффективность и развитие энергетики» и «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» — в 2019 году осуществлялась за счет внебюджетных источников.

Всего на программы было потрачено более 30 миллиардов рублей. Несмотря на их большое количество лишь пять из них могут похвастать солидным финансированием. На их реализацию из областного бюджета было выделено 22,8 миллиарда рублей. Так, программа «Образование» получила 7,75 миллиарда рублей из областного бюджета, «Развитие отрасли здравоохранения» было профинансировано на 4,16 миллиарда, «Развитие транспортной системы» — на 3,179 миллиарда. Кроме того, 2,3 миллиарда рублей получила программа «Управление государственными финансами Орловской области».

На реализацию остальных 20-ти государственных программ было сообща направлено 2,43 миллиарда рублей, что составляет 9,6 процента от общего объема финансирования. При этом более половины программ были профинансированы в объемах от 80 до 95 процентов от плана, а три — в объемах от 50 до 80 процентов от плана. Лишь восемь орловских государственных программ в 2019 году реализовывались без привлечения федеральных источников финансирования.

ИА «Орелград»