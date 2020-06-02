Под Орлом мужчина так сжал приятеля, что сломал ему ребра

В обстоятельствах произошедшего разбирался районный суд.

Обвинительный приговор в отношении жителя поселка Долгое рассмотрел Ливенский районный суд. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Произошло все в ноябре 2019 года. Подсудимый вместе с приятелем сидел на кухне жилого дома. Мужчины совместно распивали спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта один из них схватил другого за шею и повалил его левым боком на сиденье кухонного «уголка».

Затем крепче схватил его за шею и своим коленом сдавил правый бок оппонента. Он давил так сильно, что у потерпевшего оказались сломаны несколько ребер, что повредило бронхи и легкие. Причиненный его здоровью вред медики расценили как опасный для жизни.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью. Кстати, потерпевший просил строго не наказывать подсудимого. Суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания в отношении этого мужчины «могут быть достигнуты только в условиях изоляции его от общества».

Поэтому ему было назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Под стражу он был взят в зале суда.

ИА «Орелград»