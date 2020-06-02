Сотрудник «Орелгосзаказчика» отсидит 7 лет за взятку

Приговор суда вступил в законную силу.

Бывший главный специалист отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик» Владислав Чунихин все-таки отправится в тюрьму на 7 лет. Областной суд, куда экс-чиновник обратился с апелляцией на приговор Заводского суда Орла, оставил решение нижестоящей инстанции без изменений. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Как уже писал «Орелград», Чунихин попался на взятке 200 тыс.рублей. Это была ровно половина суммы, которую подрядчик строительства ФАПов под Орлом готов был заплатить, чтобы чиновник закрыл глаза на установку пожарного оборудования, не предусмотренного контрактом.

— Установлено, что Чунихин получил взятку в размере 200 000 рублей (из общей оговоренной суммы в размере 400 000 рублей) за подписание актов приемки строительства фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе, работы по которым были выполнены с нарушениями установленных норм, — напомнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Областной суд оставил в силе решение Заводского суда, по которому Чунихин помимо срока в колонии строгого режима приговорен к штрафу в 2 млн рублей с лишением права занимать соответствующие должности сроком на 5 лет.

Ранее также вступил в законную силу приговор для посредника в указанной взятке Мариана Порческу. Напомним, это генеральный директор фирмы-подрядчика по строительству ФАПов. Суд признал бизнесмена виновным в «непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя, в крупном размере». Правда, имя взяткодателя по-прежнему не разглашается. Порческу оштрафовали на 1 млн рублей, лишив права занимать должности, связанные с госслужбой, на 2 года.

ИА «Орелград»