В Орле перевозчикам поставили новые условия

Утвержден документ планирования регулярных перевозок в Орле на 2020 год.

Администрация Орла утвердила так называемый документ планирования регулярных перевозок в городе на 2020 год. В частности, он устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования. Речь идет о формировании оптимальной маршрутной сети и проведении публичных процедур, то есть конкурсов для перевозчиков на право работы на маршрутах. Другие задачи: совершенствование транспортной инфраструктуры и контроль за перевозками.

Главным новшеством станет изменение вида регулярных перевозок по маршрутам № 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК», № 4 «Ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК», № 11 «Спецавтобаза — Веселая Слобода», № 17 «Магазин Звездный — Госуниверситет-УНПК» и № 35 «909-й квартал — ул. Цветаева» с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф. Проведение этой реформы намечено на декабрь 2020 года. Власти обещают заранее известить работающих там перевозчиков о смене тарифной практики и заключить с ними муниципальные контракты на обслуживание маршрутов.

Мэрия также оценила текущее положение. Так, в областной столице работает МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 16 частных перевозчиков. На сегодняшний день в городе насчитывается 3 трамвайных, 4 троллейбусных и 34 автобусных маршрута. К последним летом добавляется 3 сезонных дачных маршрута.

Согласно официальным данным, в целом пассажиров в Орле перевозят 347 автобусов, в том числе 8, оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников. Автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

«Автобусные перевозки в городе Орле осуществляются подвижным составом малого класса, которые не могут справиться с ним должным образом, особенно в часы пиковых нагрузок, — говорится в документе. — Нередки случаи использования подвижного состава малого класса с превышением установленных норм вместимости, что приводит к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияет на безопасность перевозки пассажиров».

Исполнение расписания движения в вечернее время составляет лишь 80-85 процентов от необходимого, констатируют авторы. Этот показатель мэрия намерена довести до 95 процентов «путем продолжения применения штрафных санкций и претензионной работы».

Кроме того, власти традиционно отмечают высокую степень дублирования автобусных и троллейбусных маршрутов, а также межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.

ИА «Орелград»