В Орле задержали мужчину, призывающего к терактам

Теперь им занимается региональное УФСБ.

Сотрудники УФСБ по Орловской области задержали иностранца, который публично призывал к терроризму. Выяснилось, что он является сторонником запрещенной в России террористической организации.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, установлено, что задержанный пропагандировал радикальную идеологию и распространял в публичном доступе призывы к совершению террористических актов на территории России.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

ИА «Орелград»