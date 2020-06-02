В Орле задержали мужчину, призывающего к терактам

2.6.2020 | 12:02 Новости, Происшествия

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Теперь им занимается региональное УФСБ.

Сотрудники УФСБ по Орловской области задержали иностранца, который публично призывал к терроризму. Выяснилось, что он является сторонником запрещенной в России террористической организации.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, установлено, что задержанный пропагандировал радикальную идеологию и распространял в публичном доступе призывы к совершению террористических актов на территории России.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

ИА «Орелград»

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