Менее чем у 5% проверенных орловцев нашлись антитела к коронавирусу

3.6.2020 | 12:39 Новости, Общество

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Анализы взяли у почти 500 жителей области.

Антитела к коронавирусу обнаружились только у 4,68% проверенных орловцев. Всего на антитела к коронавирусу протестировали чуть больше 500 человек. Об этом 3 июня на заседании регионального оперштаба рассказал руководитель орловского управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

— В регионе протестировано 513 человек на антитела, в крови 24 из них обнаружен иммуноглобулин класса G, что свидетельствует о том, что человек уже встречался с этим вирусом и имеет к нему иммунитет,- цитирует Румянцева пресс-служба губернатора.

На сегодня в Орловской области провели более 48000 исследований на коронавирус.

На утро 3 июня известно о 2443 заразившихся COVID-19 орловцах (+71 за сутки). Количество умерших выросло до 27 — за сутки скончался еще один человек. Число выздоровевших достигло 1274 (+43 за день).

ИА «Орелград»

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