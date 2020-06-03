Менее чем у 5% проверенных орловцев нашлись антитела к коронавирусу

Анализы взяли у почти 500 жителей области.

Антитела к коронавирусу обнаружились только у 4,68% проверенных орловцев. Всего на антитела к коронавирусу протестировали чуть больше 500 человек. Об этом 3 июня на заседании регионального оперштаба рассказал руководитель орловского управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

— В регионе протестировано 513 человек на антитела, в крови 24 из них обнаружен иммуноглобулин класса G, что свидетельствует о том, что человек уже встречался с этим вирусом и имеет к нему иммунитет,- цитирует Румянцева пресс-служба губернатора.

На сегодня в Орловской области провели более 48000 исследований на коронавирус.

На утро 3 июня известно о 2443 заразившихся COVID-19 орловцах (+71 за сутки). Количество умерших выросло до 27 — за сутки скончался еще один человек. Число выздоровевших достигло 1274 (+43 за день).

ИА «Орелград»