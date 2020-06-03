Орел вошел в топ-5 городов, где жители боятся увольнений

Орловцы либо сами под угрозой безработицы, либо знают о таких рисках у знакомых.

Орел оказался в числе городов, где высоки риски потерять работу. По данным экспертов Финансового университета при правительстве РФ, доля орловцев, которые знают об увольнениях среди родных и знакомых, или сами оказались под угрозой безработицы, составляет 27%. Число утвердительно ответивших на вопрос с начала апреля выросло на 24%.

— Исследование показало, что сегодня 19% жителей крупных и средних городов знают о случаях потери работы среди родственников и знакомых, или же боятся увольнений на своем рабочем месте. В начале апреля доля тех, кто знал об увольнениях или боялся их, составляла 14%, от числа жителей средних и крупных городов с населением более 250 тыс. человек, в которых проводился телефонный опрос, — рассказали авторы исследования.

Самый высокий уровень опасений безработицы эксперты выявили в Костроме, Орле, Иванове, Мурманске и Твери. При этом в Костроме, Мурманске и Иванове рост рисков увольнений резко вырос по сравнению с апрелем – на 60, 67 и 64% соответственно.

Меньше всех опасаются остаться без работы жители Махачкалы, Грозного и Сургута.

В среднем по стране риск увольнений вырос по сравнению с началом апреля на 37%.

ИА «Орелград»