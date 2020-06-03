Орловцев призвали ловить пьяных водителей

В регионе продолжается «антиалкогольная» профилактическая акция.

Сотрудники управления ГИБДД по Орловской области продолжили профилактическую акцию «Сообщи о пьяных за рулем». Об этом поведала пресс-служба ведомства. Очередной этап этой акции прошел в Малоархангельском районе. Ее цель — предупреждение ДТП по вине нетрезвых водителей.

«Сотрудники ОГИБДД побеседовали с гражданами о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, — рассказали в пресс-службе УГИБДД. – Они расклеили информационные листовки с номерами телефонов полиции в общественных местах, где с ними без труда смогут ознакомиться местные жители и по необходимости воспользоваться предоставленной информацией».

Подобные мероприятия проходят в разных районах региона. Несколько дней назад такая акция была проведена и в Орле, причем прошла она на автозаправочных станциях. Горожанам напомнили о важности взаимодействия населения с правоохранительными органами.

«В ходе мероприятия полицейские побеседовали с представителями и работниками автозаправок, напомнив о недопустимости употребления спиртных напитков за рулем, — говорят в УГИБДД. — В том случае, если нетрезвый водитель приехал заправить автомобиль, работников призвали незамедлительно обратиться в полицию».

Кроме того, листовки были наклеены на входных дверях АЗС. В них полицейские просят участников дорожного движения «проявить бдительность и сообщить о достоверных фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения в органы внутренних дел».

Кстати, по статистике, в мае текущего года на территории Орла к ответственности за нетрезвую езду было привлечено более 60 водителей.

ИА «Орелград»