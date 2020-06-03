Орловская область накормит Армению гречкой

В Орле подготовили к отправке в Армению партию крупы.

Как сообщили в пресс-службе Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, к отправке в Армению в Орловской области подготовили 63 тонны гречневой крупы. Перед этим от нее были отобраны образцы, которые в лабораторных условиях исследовали эксперты.

Сообщается, что они провели энтомологическую и гербологическую экспертизы и в результате карантинных объектов не нашли. На основании их заключения управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выдало фитосанитарный сертификат. Этот документ подтверждает безопасность продукции и ее соответствие требованиям страны-импортера, в данном случае Армении.

«Гречневая крупа при необходимости может заменить по своим питательным свойствам мясо, — говорят эксперты Орловской испытательной лаборатории. — Распространенная повсеместно злаковая культура ценится за превосходный вкус, и способность насыщать организм человека самыми нужными микроэлементами. Введение злака в рацион питания позволит человеку избежать самых распространенных проблем со здоровьем».

Напомним, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции жители Орловской области, уходящие в режим самоизоляции, начали запасаться продуктами питания. Гречневая крупа среди них пользовалась повышенным спросом.

ИА «Орелград»