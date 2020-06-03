Орловская область потеряла 19 процентов рынка бытовых услуг

3.6.2020 | 8:00 Новости, Экономика

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Апрель негативно отразился на ситуации на рынке оказания услуг населению.

Орелстат обнародовал данные о ситуации на рынке платных услуг, оказанных населению Орловской области в январе-апреле 2020 года. За этот период времени, по предварительным данным, жителям региона было оказано таких услуг на 11 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах данный показатель оказался на 10,8 процента меньше, чем годом ранее.

В структуре рынка 73,2 процента составляют жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги. Напомним, что решениями областных властей из-за распространения новой коронавирусной инфекции была временно ограничена деятельность целого ряда таких предприятий, в частности, закрылись парикмахерские, салоны красоты, бассейны и другое.

Эти меры не могли не сказаться на статистике. Сообщается, что в январе-апреле 2020 года населению области было оказано услуг бытового характера на 1,324 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 19,1 процента меньше соответствующего периода прошлого года.

«Более 67 процента объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования и услуги парикмахерских», — отметили при этом в Орелстате.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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