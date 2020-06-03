Орловские энергетики открестились от внезапной замены счетчиков

В регионе вновь появились компании, которые энергетики называют недобросовестными.

«Орловский энергосбыт», который является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Орловской области, заявил об активизации в регионе «недобросовестных компаний по замене электросчетчиков». Энергетики говорят, что от жителей области стали поступать жалобы, в частности, на фирму под названием «ИнфоЭнергоЦентр».

Некие люди ходят по домам, представляются сотрудниками этого ООО и «вынуждают граждан заменять исправные электросчетчики». «Орловский энергосбыт» официально заявил о том, что не имеет к этой компании никакого отношения. Кроме того, энергетики призвали орловцев проявлять бдительность.

«Схема работы у подобных фирм проста: они осматривают прибор учета, а затем настаивают на его незамедлительной замене, — говорится в сообщении «Орловского энергосбыта». — Необходимость работ объясняют по-разному: плановыми рейдами, изменениями в законодательстве, неисправностями электросчетчика, выходом прибора за межповерочный интервал и т.д. При этом пугают людей большими штрафами или повышающими коэффициентами при оплате электроэнергии. В качестве бонуса предлагают «скидку» на услуги и устанавливают приборы учета за 3-5 тысяч рублей, что в разы выше средней цены по рынку».

Энергетики отмечают, что существует и другой подвох. В акте выполненных работ «гости» ставят пометку «заменен по желанию потребителя». В этом случае у владельца жилья значительно сокращаются шансы на предъявление претензий. Доказать, что его убедили заменить счетчик, становится крайне сложно. Компания же, заменившая его, как бы снимает с себя ответственность. Тем более что зачастую реальной причины для замены прибора учета просто нет.

«В отдельных случаях дельцы прикрывались тем, что на работу их уполномочил «Орловский энергосбыт», — говорят в компании. — Сотрудники «Орловского энергосбыта» производят замену электросчетчиков только по предварительным заявкам и не ходят по домам, навязывая свои услуги. Гарантирующий поставщик также не привлекает для установки приборов учета сторонние организации».

ИА «Орелград»