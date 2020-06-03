Прокуратура проверит ремонт дворов под Орлом, из-за которого чуть не погибли дети

По меньшей мере двое детей упали в ров с водой, который выкопали подрядчики областной программы благоустройства.

Прокуратура Орловской области начала проверку по информации СМИ о ситуации в деревне Шепино Орловского района. Подрядчик, который ремонтирует здесь двор многоэтажки, бросил работы, оставив глубокий ров, который со временем заполнился водой. Известно о двух детях, упавших в него.

— В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка исполнения законодательства при реализации мероприятий государственной программы благоустройства дворовых территорий, а также действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи полномочия входят вопросы контроля за надлежащим исполнением муниципальных контрактов, включая вопросы обеспечения безопасности ремонтных работ, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее в СМИ показали сюжет о том, как ведутся работы по благоустройству двора в Шепино. Ремонт начался в апреле, но не продлился долго. Подрядчик лишь снял старый асфальт и зачем-то окопал один из домов полуметровым рвом, который недавно наполнился водой.

В ров упали двое детей. К счастью, находившиеся поблизости взрослые смогли их спасти, трагедии пока удалось избежать. Местные жители также обеспокоены тем, что ров проходит слишком близко к дому и может угрожать его целостности.

Подрядчик работ здесь – ООО «Монолит», который одновременно ремонтирует несколько объектов в Орле и районах области.

ИА «Орелград»