В Орле посетитель пивбара неосмотрительно уснул рядом с рецидивистом

Суд не простил орловца, обчистившего уснувшего в пивбаре клиента.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу местного жителя на приговор, вынесенный ранее судом Северного района. В последнем пояснили, что мужчина был признан виновным в совершении кражи.

Преступление он совершил глубокой ночью в августе прошлого года. Осужденный находился в одном из пивбаров на территории Северного района города Орла. За соседним столом отдыхал ранее незнакомый ему человек. Заметив, что тот заснул, злоумышленник подошел к нему и украл мобильный телефон стоимостью почти 10 тысяч рублей.

Свою вину он признал и подал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок 8 месяцев.

Осужденный посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его, но вердикт был оставлен без изменений. Как пояснили в суде Северного района, при изучении личности подсудимого было установлено, что ранее он уже был судим. Более того, он лишь недавно освободился из колонии. Рецидив преступлений был признан отягчающим вину обстоятельством.

ИА «Орелград»