В Орле рассказали о плюсах и минусах молодости

Молодежь признали уязвимой категорией.

Управление труда и занятости Орловской области обнародовало статистику трудоустройства молодежи. Например, сообщается, что более сотни молодых людей удалось трудоустроить в период распространения коронавирусной инфекции на те предприятия, которым было разрешено работать.

И все же специалисты отмечают парадокс. С одной стороны, молодежь интересна для работодателей своей энергией и способностью быстро обучаться. С другой стороны, многих отпугивает недостаток опыта у вчерашних выпускников.

«Эта часть молодежи в законе о занятости отнесена к категории испытывающих трудности в поиске работы, — пояснили в областном управлении. — Служба занятости приходит им на помощь, примиряя работодателя с присутствием неопытных кадров путем трудоустройства их в рамках одного из направлений программы содействия занятости населения – временно».

Молодой специалист получает как бы испытательный срок. Для него это шанс показать себя, а также обзавестись хотя бы минимальным трудовым опытом. Кроме того, он получает не только зарплату от работодателя, но и материальную поддержку от государства.

Согласно приведенной статистике, в этом году при содействии государственной службы занятости в Орловской области всего были трудоустроены 1,4 тысячи граждан. Из них 259 человек – это молодежь, причем 30 — выпускники, не имеющие трудового опыта.

«На временные работы направлены 74 человека с оказанием материальной поддержки в период трудоустройства, — сообщает управление труда и занятости. — Участниками оплачиваемых общественных работ стали 124 человека в возрасте до 30 лет. Госуслугу по содействию самозанятости безработных граждан получили 83 молодых человека, из них 29 открыли собственное дело с единовременной государственной финансовой помощью».

ИА «Орелград»