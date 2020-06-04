Глава облизбиркома Людмила Маркина стала в 1,5 раза беднее

Сотрудники облизбиркома отчитались о доходах за 2019 год.

Избирательная комиссия Орловской области обнародовала сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год. Так, глава облизбиркома Людмила Маркина заработала 2,248 миллиона рублей. Это примерно в 3 раза больше, чем за год заработал ее супруг, однако меньше, чем годом ранее. В декларации за 2018 год у Маркиной значился доход в размере 3,687 миллиона рублей.

Ее имущественное положение при этом не изменилось. В собственности госпожа Маркина указала квартиру площадью 107 квадратных метров и садовый участок площадью 591 «квадрат». В пользовании у нее имеется квартира площадью 51 квадратный метр и гараж, который принадлежит ее супругу. Личного автотранспорта у Людмилы Маркиной нет, как не было его и год назад. Муж главы облизбиркома, согласно декларации, владеет легковым автомобилем «Хюндай Санта Фе».

Добавим, что заместитель председателя Избирательной комиссии Лариса Будовская за год заработала 1,555 миллиона рублей. Она владеет лишь квартирой площадью 69,8 квадратных метра.

Секретарь облизбиркома Светлана Гонтарь задекларировала за 2019 год доход в размере 1,482 миллиона рублей. У нее имеется собственный автомобиль – легковой седан «Пежо 408». Также Светлана Гонтарь владеет небольшим частным домом, приусадебным участком, гаражом и квартирой.

ИА «Орелград»