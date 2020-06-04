Клычкова упрекнули в отношении к Орловщине как к кормушке

Сотрудники «Зеленой рощи» выступили с открытым письмом.

Губернатора Андрея Клычкова и его подчиненных из-за ситуации вокруг «Зеленой рощи» обвинили в отношении в Орловской области как «к кормушке». На сайте орловского отделения партии «Справедливая Россия» опубликовано письмо сотрудников регоператора мусорной реформы. В предисловии к нему глава реготделения партии Руслан Перелыгин отмечает, что губернатор области не может не знать о происходящем, а значит, происходящее в «Зеленой роще» идет «при поощрении со стороны руководства области».

— О неведении департамента Блохина и губернатора Клычкова даже думать невозможно. И если безобразие продолжается, значит, оно выгодно. Если сейчас губернатор не положит конец этому «пиру во время чумы», то потом отмыться будет просто невозможно. На примере «Зеленой рощи» особенно ярко видно, чем является область для иногородних управленцев. Просто кормушка, — написал Перелыгин.

В самом письме сотрудники «Зеленой рощи» просят не лишать их работы. Послание адресовано губернатору, а также главе компании Михаилу Панченко, руководителю областного департамента ЖКХ Денису Блохину, а также депутатам облсовета и прокуратуре.

Подписавшие письмо сотрудники говорят, что 20 мая их уведомили об очередной волне увольнений и уменьшении фонда оплаты труда. При этом, по их словам, привлеченные со специалисты получают немалые суммы за свою работу. Также руководство компании упрекают в кумовстве, наборе на должности с хорошей оплатой своих родных и знакомых. Причем положение якобы никак не поменялось с уходом с поста скандального директора Александра Ворожбита.

Напомним, после Ворожбита управлять «Зеленой рощей» вызвался лично глава Корпорации развития Орловской области Михаил Панченко. Но, по словам авторов письма, обещанная «оптимизация» работы регоператора свелась к увольнениям рядового состава.

Авторы письма просят губернатора не «закрывать глаза» на происходящее, намекая на коррупционную составляющую в деятельности «Зеленой рощи». Блохина они просят найти нового директора для компании, который бы «разбирался в специфике работы с ТКО, а не в икре и рыбе».

ИА «Орелград»