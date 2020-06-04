Орловцам расскажут, когда им нельзя пользоваться смартфоном

Орловская Госавтоинспекция присоединилась к социальной кампании.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, речь идет о всероссийской акции «Внимание на дорогу». Она проводится в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Главной темой станет «отвлечение внимания в процессе участия в дорожном движении, приводящее к совершению ДТП».

В частности, Госавтоинспекция Орловской области уже призвала водителей и пешеходов не отвлекаться, двигаясь по проезжей части и пешеходным переходам. Прежде всего, не отвлекаться на смартфоны и телефоны. В ведомстве приводят статистику российских и зарубежных исследований. Они показывают, что управление автомобилем и одновременное написание сообщений в 6 раз опаснее, чем вождение в состоянии опьянения.

«По данным ВОЗ, разговоры по мобильному телефону во время вождения повышают риск попадания в ДТП примерно в 4 раза, — говорится в сообщении УГИБДД. — Использование мобильной гарнитуры при этом не снижает риска, а если водитель пишет или читает смс-сообщения, он возрастает более чем в 20 раз».

В рамках акции летом и осенью в Орловской области пройдут различные мероприятия, в том числе в режиме онлайн. ГИБДД планирует максимально широко охватить «целевую» аудиторию. Причем орловцам расскажут не только о смартфонах.

Существуют и другие отвлекающие внимание факторы: громкая музыка в салоне автомобиля, общение водителя с пассажирами, а у пешеходов — наушники и одежда, скрывающая обзор, к примеру, капюшон. Как отметили в УГИБДД, «эти и многие другие факторы на дороге станут объектом внимания в рамках новой социальной кампании».

ИА «Орелград»